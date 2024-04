Bari - scoppia il caso audizione Emiliano in Antimafia | è scontro su date

Chiara Colosimo nei prossimi giorni fisserà la data per l'audizione del presidente della Regione Puglia in Commissione Antimafia : "Spieghi cosa sta succedendo in quella Regione e a Bari" Continua a leggere>>

«Il messaggio di Emiliano a Pisicchio? Alfonso venne da me quel giorno, prima di essere arrestato, e me lo disse. Rimasi abbastanza sorpreso, sia per il mezzo che per il contenuto»....

Continua a leggere>>