Artur e Khady puniti per aver sottratto lo spray anti zanzare - lei si ribella | Io non c’entro

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 29 aprile 2024)sono statidallo Spirito dell’Isola peral resto del gruppo dello. Gli altri naufraghi, martoriati dai mosquitos, sono andati alla ricerca deglie ne hanno trovati due nel sacco del modello e uno in quello della modella. Per questo motivo si sonoti e hanno tolto a Dainese la carica di leader per alzata di mano. Poco dopo è infine arrivato il comunicato della produzione che ha punito entrambi. “La produzione ha deciso che peroccultato loal gruppoavranno diritto a sola metà razione di riso“. Una decisione che non è piaciuta alla Gueye che vanta già due ...