Evade dai domiciliari e si fa arrestare | Meglio in carcere che a casa con mia moglie!

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pubblicato il 29 Aprile, 2024 La convivenza forzata può essere un problema, soprattutto tra marito eche non sempre vanno d’accordo e che battibeccano spesso. E così un 33enne di Napoli, agli arresti, ha preferito andarsene dindo pur sapendo che, così facendo, per lui si sarebbero aperte le porte del. “Non sopporto mia, arrestatemi!” L’uomo vive nel centro storico di Napoli e non sarebbe potuto uscire diessendo ai. Nella mattinata di ieri i carabinieri si sono recati asua per il controllo di routine, ma hanno scoperto che era andato via disenza alcun permesso. Sono così iniziate le ricerche del “fuggitivo”, che dopo l’ennesimo diverbio ...

