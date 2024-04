Tir di traverso blocca per 2 ore la provinciale tra Saronno e Ceriano | tentava una inversione a U

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di lunedì 29 aprile 2024) Un Tir dihato laper oltre due traLaghetto. Non un incidente ma una scelta mirata (e dissennata) del conducente, che ha provato a fare un’a “U” sullacome se guidasse una Smart (manovra peraltro comunque vietata) e non un bestione di 20 metri. L’episodio per ...