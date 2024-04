Nuove tecnologie e investimenti nel digitale | la sostenibilità alla base del Green Deal Europeo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 aprile 2024)in chiave sostenibile, imprese tra transizione ecologica ed energetica, dati e scenari a confronto tra PNRR e sviluppo della future mobility. Questo e molto altro nel corso della conferenza andata in scena oggi allo Europe Experience di Roma su “Mobilità del Futuro,dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) in collaborazione con gli Uffici del Parlamentoin Italia. Un confronto ad ampio raggio che ha visto la presenza e intervento dei principali stakeholder del mondo delle imprese, delle istituzioni e delle università in un dibattito in cui sono emersi visioni e programmi su cosa ci aspetta, trae progetti europei, per il futuro delle smart city, mobilità sostenibili e ...