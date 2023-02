La forte scossa è stata registrata nel sud della Turchia, con epicentro nella provincia di Gaziantep. È stata seguita da diverse repliche di assestamento. In mattinata altro potente sisma di magnitudo ...06 feb 17:56Turchia - Siria, i morti sono quasi 2.500 E' salito a quasi 2.500 morti il bilancio del sisma che ha colpito la regione altra Turchia e Siria. Lo riporta Sky News ...

Devastante terremoto al confine fra Turchia e Siria: ecco cosa sappiamo la Repubblica

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, oltre 2.700 i morti | Il sisma mille volte superiore a quello di Amatrice | Erdogan proclama 7 giorni di lutto nazionale TGCOM

Turchia, terremoto magnitudo 7.8 vicino al confine con la Siria: oltre 2.750 vittime. LIVE Sky Tg24

Il terremoto al confine tra Turchia e Siria Il Post

Il sisma lungo "il confine maledetto" che ha visto 12 anni di guerra RaiNews

Dopo quella di magnitudo 7.8 delle 4.17, registrata alle 13.24 una scossa di magnitudo 7.5 – L'OMS: «I morti potrebbero essere 8 volte di più» – Per ora non si hanno notizie di vittime svizzere – Erdo ...Terremoto devastante in Turchia, quando in Italia erano da poco passate le 2 di notte. Otto scosse di fortissima intensità hanno colpito il sud del Paese, non lontano dal confine ...