La vicenda di Carlo III è un testo di Shakespeare

(Di domenica 28 aprile 2024)III d'Inghilterra Ieri, qui su Libero, Lavinia Orefici ha raccontato benissimo ai lettori tutto quello che c'è da sapere – o che al momento è possibile conoscere – sulladi red'Inghilterra: una malattia che si trascina da mesi, cicliche e cupe voci di peggioramento, fino a una richiesta di vedere i nipotini che lasciava immaginare il peggio. Poi, all'improvviso, un filo di speranza, attraverso una nota di Buckingham Palace sul prossimo ritorno agli impegni pubblici del sovrano. Martedì, insieme a Camilla, compagna della vita, visiterà – non a caso – i malati di un centro oncologico; poi, in uno slancio di ottimismo, il comunicato si spinge a pianificare un rilevante appuntamento a giugno, quando avrà luogo la visita in Gran Bretagna dell'imperatore del Giappone.Ma non fatevi ingannare dalla prosa elegante ed ...