I giochi del Nintendo DS su iPad grazia all’emulatore Delta

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 28 aprile 2024) (Adnkronos) – Questo mese, l'emulatoreha fatto il suo debutto sull'App Store per iPhone, conquistando rapidamente la vetta della classifica delle app gratuite negli States, mentre in Europa è possibile scaricarlo dallo store esterno AltStore PAL. L'emulatore permette di giocare ai titoli perDS in versione ROM, con l'inevitabile rischio di infrangere la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.