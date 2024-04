Alcaraz | Cercherò di non far vincere più Sinner Nasconde il più grande complimento possibile

(Adnkronos) - Dopo la sconfitta in semifinale a Montecarlo, l'azzurro è per la prima volta testa di serie numero 1 vista l'assenza di Djokovic: più staccati Ruud, Rune e Medvedev Milano, 24 aprile – Il primo torneo della stagione sulla terra ha dato solo certezze a Jannik Sinner, che sa di poter ... Continua a leggere>>

A pochi giorni dall’esordio, previsto per venerdì 26 aprile, nel torneo ATP Masters 1000 di Madrid, lo spagnolo Carlos Alcaraz ha parlato in conferenza stampa della manifestazione iberica e, soprattutto, ha indicato Jannik Sinner come uno dei favoriti del torneo, secondo quanto riporta “La ...

Continua a leggere>>