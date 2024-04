Milan - Ravezzani ironizza | Cardinale ha sempre detto la verità Sui tifosi …

Verso Juve-Milan , Ravezzani su Pioli : lui meglio di Allegri anche se ha paga to il rapporto non idilliaco con i tifosi Alle 18 all’Allianz Stadium la Juventus di Massimiliano Allegri affronterà il Milan di Stefano Pioli per la trentaquattresima giornata di campionato. Una sfida tra due allenatori ... Continua a leggere>>

Fabio Ravezzani ha consigliato un nome per la panchina del Milan visto che Conte non rientra tra i favoriti Fabio Ravezzani è intervenuto tramite X per parlare del rebus sulla panchina del Milan . Il consiglio è di prendere Sarri per il dopo Pioli. SARRI – «Se proprio non vuoi Conte (e possono ... Continua a leggere>>

ravezzani non ha dubbi: "Lo vedo sbagliare gol facili. Non sarà mai come Lautaro Martinez" - In un post su X il giornalista sportivo Fabio ravezzani ha lanciato una critica nei confronti di uno dei top player della Serie A.

Continua a leggere>>

Non c’è scampo per Vlahovic: problema enorme - Il collega non ci è andato giù leggero con il classe 2000: “Il problema di Vlahovic è che può diventare una grande seconda punta (meglio di Thuram) ma non sarà mai una grande prima punta (Lautaro)”.

Continua a leggere>>

Juve, ravezzani: 'Vlahovic non sarà mai una grande prima punta come Lautaro' - Nelle scorse ore il giornalista sportivo Fabio ravezzani ha scritto diversi messaggi sul proprio account X: uno lo ha dedicato al confronto tra Dusan Vlahovic della Juventus e Lautaro Martinez ...

Continua a leggere>>