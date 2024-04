Sparatoria nella notte - ragazza colpita per sbaglio | ricoverata in ospedale

(Di domenica 28 aprile 2024)nel cuore delladove una, che si trovava in un bar, è stataperinMomenti di grande paura e, soprattutto, di sangue quelli che si sono verificati questaa Sezze (provincia di Latina). Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che unaè rimasta ferita da un colpo di arma da fuoco e trasportata all’“Santa Maria Goretti” di Latina. Un colpo che non avrebbe dovuto ricevere visto che se ne stava per fatti suoi, in compagnia di alcuni amici, in un bar a trascorrere la serata. Carabinieri (Pixabay Foto) Cityrumors.itIl tutto è accaduto poco dopo l’una dizona Ferro di Cavallo. ...

Dopo avere dimesso una ragazza di 15 anni, arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Murri di Fermo , il medico di turno è andato a casa sua la mattina dopo, una volta smontato dal servizio, per sincerarsi delle sue condizioni di salute. E in particolare per verificare un dubbio sulla necessità di ... Continua a leggere>>

Rimini, 6 aprile 2024 - entra in casa del vicino 60enne , lo picchia e lo sequestra per ore, poi - a Notte fonda - lo costringe a prelevare 600 euro da un bancomat e se li intasca. La donna è stata poi arrestata dalla polizia. Si tratta di un'italiana di 24 anni, indagata per i reati di sequestro ... Continua a leggere>>

Sezze – La tranquillità di Sezze è stata scossa da un episodio da Far West nella notte scorsa, quando una Rissa ha culminato in un colpo di arma da fuoco che ha ferito una giovane ragazza . L’incidente ha avuto luogo davanti al Central Caffè poco dopo la mezza notte , lasciando la comunità sconvolta ... Continua a leggere>>

Ladri nella casa dell'ex maestra: una ragazza li sente, urla e li fa scappare - PORTOBUFFOLE' (TREVISO) - Tentato furto nella notte fra sabato e domenica in via Contratti, in quella che era la casa della maestra Anna Maria Vecchies Pescarollo. Ignoti, fra le 2 e le 3 ...

Continua a leggere>>

Latina, rissa e sparatoria nella notte: ragazza ferita per sbaglio - Una ragazza di circa vent'anni di Sezze è stata trasferita all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dopo esser stata colpita da un colpo di pistola che non era diretto a lei.

Continua a leggere>>

Rissa e sparatoria in strada: una ragazza ferita per errore - La giovane era seduta in un bar di Sezze, dove due gruppi di stranieri hanno dato vita a una rissa, culminata con un colpo di pistola ...

Continua a leggere>>