L’Atalanta vince facendo turnover risparmiando i titolari per Marsiglia

(Di domenica 28 aprile 2024) Bergamo, 28 aprile 2024 – Non ci sono limiti nella corsa in alto delche da stasera è a ridosso della zona Champions grazie alla vittoria sull’Empoli per 2-0 e alle frenate di Bologna e Roma. Dea sesta a 57, il quinto posto dei giallorossi ad appena due lunghezze, il quarto degli emiliani a sei lunghezze. Ma attenzione, i nerazzurri bergamaschi devono recuperare la gara casalinga contro la Fiorentina. In praticada stasera è padrona del suo destino nella corsa Champions come ha rivendicato Gian Piero Gasperini: “Nella corsa Champions i risultati di oggi sono stati favorevoli, ma soprattutto è stata importante questa nostra vittoria. Noi dobbiamo guardare al nostro percorso, se faremo i nostri punti la rimonta Champions arriverà di sicuro”. Due vittorie consecutive contro Monza e Empoli hanno permesso di recuperare 5 punti alla ...