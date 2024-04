Bundesliga 2023 2024 - colpo salvezza dell’Heidenheim | Darmstadt retrocesso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 aprile 2024) Una vittoria che sa diper l’Heidenheim in questo posticipo della trentunesima giornata di. La neopromossa a tre giornate dal termine del campionato vince 1-0 sul campo dele condanna i suoi avversari di giornata alla retrocessione aritmetica. Una rete al 91? di Dovedan regala i tre punti alla squadra di Schmidt, che si porta a quota 37 al decimo posto in classifica con nove lunghezze di vantaggio dal Mainz sedicesimo. Nelle altre gare, proprio gli Zerocinque non sono andati oltre l’1-1 contro il Colonia: al gol al 29? di Barreiro ha risposto un rigore di Kainz nel recupero. Pareggio senza reti tra Borussia M’Gladbach e Union Berlin. I risultati Borussia M’Gladbach-Union Berlin 0-0 Mainz-Colonia 1-1 (29? Barreiro, 95? rig. Kainz)-Heidenheim 0-1 (91? Dovedan) SportFace.