Fiorentina Sassuolo LIVE 1-0 | fine primo tempo

La Fiorentina è appena passata in vantaggio all’Artemio Franchi contro il Sassuolo. Altra notizia negativa per Davide Ballardini, che arriverà alla gara con l’Inter con una squalifica. FUORI – Le notizie negative per il Sassuolo e Davide Ballardini non finiscono mai in questo periodo. Durante la ...

Continua a leggere>>