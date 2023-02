Sisma tra Turchia e Siria | oltre 300 morti Revocato l' allerta tsunami per l' Italia

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Una scossa di terremoto di magnitudo 7.9 è stata registrata nel sud della, non lontano dal confine con la. Il bilancio provvisorio è ditrecentoe un migliaio di feriti , ma ...

...per l'Italia Il Dipartimento della Protezione Civile comunica che è stato revocato l'allerta maremoto per possibili onde sulle coste italiane in seguito aldi magnitudo 7.9 con epicentro...Lo si capisce anche da queste immagini che mostrano interi edifici residenziali letteralmente sbriciolati dalla potenza del. A Dyarbakir un grande centro commerciale è stato raso al suolo. ...

Forti terremoti in Turchia e Siria, quasi 300 morti: l'allerta tsunami sul Sud Italia è rientrata - In Siria 237 vittime confermate, in centinaia sotto le macerie - In Siria 237 vittime confermate, in centinaia sotto le macerie RaiNews

Terremoto, forte scossa tra Turchia e Siria: oltre 170 morti e 600 feriti Il Sole 24 ORE

Sisma tra Turchia e Siria, centinaia di morti RSI.ch Informazione

Violento sisma tra Turchia e Siria RSI.ch Informazione

Terremoto oggi, nuove scosse tra Cesenatico e Gambettola e un ... Corriere Romagna

"Si ferma a scopo cautelativo, dalle 6.30, la circolazione ferroviaria iniziando dalle regioni meridionali di Sicilia, Calabria e Puglia, con possibile ...Il video dei drammatici interventi di soccorso: è salito ad almeno 237 il bilancio delle vittime in Siria del terremoto che ha colpito il sud della Turchia: lo hanno reso noto le autorità ...