Gérard Depardieu in stato di fermo | la situazione dell’attore

(Di lunedì 29 aprile 2024) Una sorta di me top francese parte dopo questaIl mondo del cinema questa volta viene turbato da un nuovo scandalo.è infatti indidopo le ultime accuse di violenza sessuale. Il noto attore francese deve rispondere di violenze sessuali e molestie sui set di due film. Nel mentre si girava “Le Magicien et les Siamois” di Jean-Pierre Mocky, e nel 2021, sul set di “Les Volets verts” di Jean Becker. Leggi anche: Morta suicida Emmanuelle Debever: denunciò per abusiLa prima, una scenografa sarebbe stata assalita dache avrebbe afferrato la donna con le gambe bloccandola fra le sue cosce. La presunta vittima afferma di essere stata allora palpeggiata all’altezza dell’addome, sui seni e sulle ...

Nuovi guai giudiziari per Gerard Depardieu . L'attore francese, 75 anni, è stato posto in stato di fermo dalla polizia di Parigi dopo essere stato interrogato sulle denunce di violenza sessuale da parte di due donne . Lo riferisce l'emittente Bfmtv citando proprie fonti. Le aggressioni sessuali di ...

