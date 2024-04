Napoli e il sogno Conte | parla Michele Padovano

Si risveglia tra incredulità e dolore la città di Napoli per la morte di Michele Angelillo, il 37enne morto ieri in galleria Laziale in sella al suo scooter, un Sh 300. In queste ore si stanno moltiplicando messaggi di cordoglio. Napoli in lutto per Michele: morto a 37 anni per un sorpasso in ...

Continua a leggere>>