Anche l’Italia nella corsa diplomatica per fermare la guerra a Gaza

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, arriverà questo pomeriggio a Riad, dove parteciperà a una serie di incontri e riunioni sullaStriscia die in generale sulla crisi in Medio Oriente. Siamo davanti a una fase importante, c’è una luce in fondo al tunnel per un cessate il fuoco consistente. Tajani coglierà l’occasione per presentarele ultime valutazioni del tavolo di coordinamento romano dietro all’iniziativa “Food for”, attivata dal governo italiano insieme a Fao, Programma Alimentare Mondiale (agenzie Onu che hanno sede a Roma) e con la Federazione internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Per Tajani, “lo scopo è premere per un cessate il fuoco immediato, per il rilascio di ...