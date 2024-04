Il Napoli che è stato - è e che sarà | parla Policano

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 29 aprile 2024) L’ex calciatore delRoberto(ha giocato anche con Genoa, Roma e Torino) è intervenuto a Radio Crc. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’. “Il primo anno del miofacemmo parecchia fatica perchè mandarono via Ranieri, ma poi l’anno dopo venne Lippi e facemmo bene”. Oltre le aspettative…in maniera negativa Anche questosta facendo fatica. Squadra che è più o meno quella dell’anno scorso, senza però l’allenatore, il leader. E’ andata molto oltre le aspettative, in maniera negativa però”. Ildello scorso anno: i meriti di Spalletti e dei giocatori “Spalletti ha avuto i suoi meriti, ma anche i giocatori lo scorso anno hanno disputato prestazioni esaltanti per cui non sono brocchi. Quella partenopea resta una ...