Prime confessioni dell' assassino di Michael Boschetto | Ero da lui per chiarire una situazione

«Sta attento che ti succede qualcosa». Glielo ripetevano da qualche giorno, vedendolo andare in giro con un coltello in mano; sapevano che era un tipo "strano» con problemi di droga. E la scorsa notte la tragedia si è consumata a Villafranca Padovana , piccolo centro della provincia euganea. Giacomo ...

VILLAFRANCA PADOVANA (PADOVA) - Omicidio nella mattina di sabato 27 aprile a Villafranca, in provincia di Padova. La vittima è Michael Boschetto , un 32enne italiano residente nel comune e...

Cosa sappiamo dell'omicidio di un giovane di 32 anni trovato morto a Villafranca Padovana: il presunto assassino è un vicino di casa della vittima, un trentenne che secondo alcuni residenti negli ultimi giorni era stato visto girare in paese con un coltello.Continua a leggere

Omicidio a Villafranca. Resta il dubbio del movente: un passaggio in auto negato o il ritorno di vecchi screzi - Lo scontro tra Giacomo Friso e michael boschetto è nato perché il primo, a causa di attriti avuti in passato, si è presentato dal vicino aggredendolo, oppure è scaturito come ritiene più di qualcuno ...

ammazzato mentre attende la fidanzata - michael boschetto, un giovane di 31 anni, è stato brutalmente ucciso dal suo vicino di casa, Giacomo Friso. A Villafranca Padovana. Federico boschetto, padre di michael, non riesce a comprendere come ...

La piaga della droga il possibile movente dell'omicidio - Giacomo Friso è uscito dalla comunità da pochi giorni e prima del delitto del 27 aprile mattina aveva già manifestato una certa instabilità psicofisica. Con michael boschetto è scattata la violenza fo ...

