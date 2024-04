Ucraina | Kiev - ' oltre 18 000 soldati russi del distretto sud hanno disertato'

La Camera Usa ha dato il suo primo via libera per un pacchetto da 95 miliardi di dollari di 'aiuti' all'Ucraina , Israele e Taiwan. Nello stesso momento una dichiarazione di Stoltenberg lascia sperare ben poco su un 'cessate il fuoco': "La Nato ha mappato le capacità degli alleati, ci sono sistemi ... Continua a leggere>>

Articolo pubblicato il 18 Aprile 2024 19:35
Nuovo attacco alla centrale nucleare Ucraina . L'agenzia Tass riporta come gli ucraini abbiano colpito il centro di addestramento: "Un drone è stato abbattuto nei pressi dell'edificio che ospita un simulatore di reattore. Non ci sono stati danni". Ucraina : ...

Roma, 17 aprile 2023 - La Russia manda i suoi uomini a morire in una guerra che non doveva iniziare, sembra strano ricordare che il primo ad accusare il Cremlino di una strategia tritacarne, come ha fatto adesso un servizio servizio in lingua russa della BBC e del sito russo Mediazona, fu Yevgeny ...

