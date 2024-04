Meloni - manifesti imbrattati a Napoli | Azioni barbar - insulti e atteggiamenti di odio non sono più accettabili

(Di lunedì 29 aprile 2024) «e che qualificano chi le mette in atto,dinei confronti del premier Giorgianonpiù». Così in una nota il...

Caserta . “Quanto accaduto a Caserta in merito alle scritte offensive comparse sui manifesti della Premier Meloni e del Vicepremier Tajani rappresenta un episodio inaccettabile nel merito e nel metodo. Come tutti sanno, sono molto distante politicamente, e ancora di più ideologicamente, da questa ... Continua a leggere>>

Le celebrazioni per il 25 aprile in Italia : a Roma saranno oltre 600 gli uomini delle forze dell’ordine impegnati nella sicurezza di due cortei . A Milano attesi il sindaco Beppe Sala, Elly Schlein, Carlo Calenda Continua a leggere>>

meloni, manifesti imbrattati a Napoli: «Azioni barbare, insulti e atteggiamenti di odio non sono più accettabili» - «Azioni barbare che qualificano chi le mette in atto, insulti e atteggiamenti di odio nei confronti del premier Giorgia meloni non sono più accettabili». Così in una nota il coordinatore cittadino di ...

Continua a leggere>>

Autonomia differenziata, così si rischia la divisione dell’Italia in tante piccole repubbliche - Oggi 29 aprile il disegno di legge Calderoli dell’ Autonomia differenziata arriva alla Camera per il voto, dopo un percorso a tappe forzate culminato nei giorni scorsi nella farsa della votazione in C ...

Continua a leggere>>

Antonio Scurati: "Se vuoi vivere tranquillo in Italia non devi opporti al Governo" - Antonio Scurati, dopo il caos legato al monologo censurato in Rai, ha vuotato il sacco nel corso di un’intervista a Che tempo che fa. Senza fare giri di parole, lo scrittore ha lanciato pesanti accuse ...

Continua a leggere>>