Parla la vera Martha della serie Baby Reindeer | Mai perseguitato Gadd E non somiglio all’attrice Jessica Gunning

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Se siditv in questo momento didi “lei”.(“piccola renna”) è arrivata su Netflix senza lo strombazzamento delleacclamate o pompatissime dal reparto marketing e in pochi giorni è al primo posto tra le più viste. “di stalking“, si legge. Sì, ma non solo. Ci sono molti fili narrativi: lo stalking, lo stupro, la salute mentale. E diverse sottotrame. A scriverla e a interpretarla è Richardche ha vissuto le esperienze raccontate nella(e prima ancora in uno spettacolo teatrale), compreso lo stupro da parte di un produttore (Darrien nella fiction) e lo stalking da parte di una sedicente avvocata (nella fiction). Ora, come sempre accade quando un prodotto ...