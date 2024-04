Champions League - via alle semifinali Bayern-Real e Borussia-Psg | programma e dove vedere le partite

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma, 29 aprile 2024 – In primavera si decidono i trofei, vale per i campionati nazionali, spesso già decisi da supremazie conclamate (Inter in Italia, Leverkusen in Germania, Psg in Francia,in Spagna), ma soprattutto per le coppe europee che offrono le emozioni maggiori negli scontri a eliminazione diretta. Laè arrivatatornate conclusive, con l’andata delleche si giocherà tra martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio. In campo due formazioni tedesche,Monaco eDortmund, deluse in patria, una francese, il Psg che vive l'ossessione, e una spagnola, il solitoMadrid che in Europa si scatena e si candida a favorita principale. Le merengues affronteranno il ...