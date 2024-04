Terzo incidente lì dove c' era l' autovelox fatto esplodere - il sindaco | Ecco perché serviva

Si indaga sulle cause dell' Incidente avvenuto sulla A20 Messina-Palermo in cui è morto l'autista di tir Giuseppe Serio. Il mezzo si è ribaltato e l'uomo è deceduto sul colpo Continua a leggere>>

Loredana morta in un incidente d'auto mentre va a trovare la mamma in Rsa. L'anziana non regge al dolore e muore tre giorni dopo - Unn malore in auto mentre stava guidando per andare a fare visita all'anziana madre in casa di riposo, poi l'incidente che non ha lasciato scampo a Loredana Corona: la donna, 57 ...

Continua a leggere>>

Chi è Edelfa Chiara Masciotta: il terribile incidente e la nuova vita della ex Miss Italia - Ex miss Italia 2005 Masciotta è stata vittima di un violento incidente stradale nel 2019, del quale porta ancora i segni in volto: “Mi sono ritrovata senza naso” ...

Continua a leggere>>

Colpito alla testa dal pezzo di una gru in un cantiere, muratore muore cinque giorni dopo a Monza - Un muratore egiziano di 42 anni è morto in ospedale dove era stato ricoverato il 24 aprile scorso per le ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile a Monza. L'uomo era ...

Continua a leggere>>