La Lazio vince contro il Verona con il risultato di 1-0 e si avvicina ancora al quinto posto per la Champions League. Igor Tudor continua a convincere sulla nuova panchina, lo aiuta Mattia Zaccagni . CONTINUI – Dopo la beffa in Coppa Italia la Lazio si rialza e vince per 1-0 contro il Verona.

lazio, futuro da scrivere per mandas: in estate può partire in prestito - Christos mandas ha risposto presente nel momento del bisogno. La lazio è contenta dell`operato del secondo portiere e studia come valorizzalo per il futuro. Arrivato.

lazio, Lotito in pressing su Tudor: si lavora al rinnovo - La lazio dopo i grandi risultati ottenuti con Tudor sulla panchina, non ha intenzione di perdere l'allenatore croato. Lotito pensa al rinnovo.

lazio, mandas convince ancora ma il futuro è da scrivere: i dettagli - La lazio crede moltissimo in lui e ci punta ed è per questo che il club sta valutando una soluzione per l'estate. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, i capitolini potrebbero ...

