Sanchez - niente dimissioni del premier spagnolo dopo accuse di corruzione alla moglie | Resto più forte di prima - VIDEO

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il premier socialista, chiusosi nel silenzio a seguito delle gravi accuse di corruzione mosse nei confronti della moglie, ha annunciato di non dimettersi e di continuare la guida del paese. L'accusa verso la moglie: Sua moglie è stata accusata di corruzione e traffico di influenze.

Il premier spagnolo Pedro Sánchez continuerà a ricoprire l'incarico di capo del governo. Al termine di un periodo di riflessione durato cinque giorni, il primo ministro socialista ha comunicato la sua decisione in una conferenza stampa al Palazzo della Moncloa, a Madrid. Il 24 aprile scorso,

Sanchez -Amleto ha sciolto il suo dubbio : mi simetto o non mi dimetto?. Com'era prevedibile, il premier spagnolo ha deciso di restare al governo. Niente dimissioni: "Ho deciso di proseguire con tutta la forza alla guida del governo della Spagna . Mia moglie e io – ha detto – sappiamo che questa

Il premier spagnolo sanchez resta al governo: «Continuerò a guidare il Paese con serenità» - La decisione dopo cinque giorni di riflessione in seguito alle accuse di corruzione mosse nei confronti della moglie

Pedro Sánchez, niente dimissioni per l'indagine sulla moglie: "Continuo come primo ministro con più forza" - Il primo ministro spagnolo Sánchez non si dimetterà dopo l'inchiesta sulla moglie, accuse che arrivano da un "sindacato" di estrema destra

Sánchez ha portato i sentimenti in politica e se n'è fatto vanto. La decisione di rimanere - Come se fosse uno dei protagonisti della serie tv spagnola "Machos Alfa", il premier socialista ha interpretato il ruolo del leader disposto a mostrarsi debole pur di non portare i veleni lavorativi n

