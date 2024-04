Giro d’Italia 2024 - la mina vagante Ben O’Connor per un posto sul podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il conto alla rovescia è ormai al termine: cinque giorni e sarà. La Corsa Rosa riparte da Venaria Reale per una strenua lotta per il Trofeo senza Fine, che quest’anno ha il favorito d’obbligo in Tadej Pogacar. Alle sue spalle però in tanti vorranno dare battaglia, tra di loro anche l’australiano Benche fa della regolarità il suo mestiere. Il ventottenne nato a Subiaco (no, non quella laziale, ma prende il nome proprio da quella cittadina) torna così ai nastri di partenza deldopo quattro anni, in cui diede lustro alla NTT con un’ottima terza settimana, andando per due volte in fila tra sedicesima e diciassettesima tappa. Se a San Daniele del Friuli venne beffato da Jan Tratnik, il giorno dopo a Madonna di Campiglio si impose in solitaria, andando così a conquistare la ventesima piazza nella ...