Champions League - semifinali di andata | dove vedere le partite in tv e streaming

Inizia il conto alla rovescia per Milano-Conegliano, Finale della Cev Champions League femminile 2023/2024 di volley. In semiFinale le ragazze di Marco Gaspari, dopo aver vinto l’andata in casa, hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo sul campo dell’Eczacibasi Istanbul. Le turche, infatti, hanno ...

Continua a leggere>>