(Di lunedì 29 aprile 2024) Parigi, 29 apr. (Adnkronos) - L'attore Gérardconvocato questa mattina presso un commissariato di polizia di Parigi dove verrà messo indiin seguito alledi aggressioneda parte di due donne. Lo riferisce l'emittente Bfmtv citando proprie fonti. Le aggressioni sessuali di cui è accusato sarebbero avvenute su due set, nel 2014 durante le riprese del cortometraggio 'Magicien et les Siamois' di Jean-Pierre Mocky e nel 2021 sul set di 'Volets vertes' di Jean Becker. L'attore, 75 anni, verrà interrogato e dovrà rispondere delle accuse.

E’ arrivata la resa dei conti per Gérard Depardieu , l’attore francese più noto al mondo, noto per la sua esuberanza e simbolo degli abusi sessuali che hanno provocato una vera e propria rivolta - il cosiddetto #metoo - nel mondo del cinema francese. A denunciare Depardieu in questo filone delle ... Continua a leggere>>

Nuovi guai giudiziari per Gerard Depardieu . L’attore francese, 75 anni, è stato posto in stato di fermo dalla polizia di Parigi dopo essere stato interrogato sulle denunce di violenza sessuale da parte di due donne . Lo riferisce l’emittente Bfmtv citando proprie fonti. Le aggressioni sessuali di ... Continua a leggere>>

Pubblicato il 29 Aprile, 2024 Gerard Depardieu in stato di fermo . E’ la triste parabola del divo francese del cinema internazionale. L’attore è accusato dalla polizia di violenze sessuali e molestie sul set di di due film. I fatti contestati risalgono al 2014 durante le riprese di “Le ... Continua a leggere>>

depardieu in stato di fermo, denunce di violenza sessuale - Parigi, 29 apr. (Adnkronos) – L’attore Gérard depardieu è stato convocato questa mattina presso un commissariato di polizia di Parigi dove verrà messo in stato di fermo in seguito alle denunce di aggr ...

Continua a leggere>>

La Cucina del Mondo riapre a Gaza - Giovedì la cerimonia a Washington: un cielo basso di nubi, il suono delle cornamuse, l’addio del fondatore José Andrés ai sette cooperanti della ong World Central Kitchen uccisi a Gaza da un bombardam ...

Continua a leggere>>

Detersivo al posto del vino al ristorante, grave donna a Milano - A Milano una 51enne è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Carlo dopo aver bevuto quel che sarebbe dovuto essere vino in un locale di via Carlone. La titolare del ristorante, una 54en ...

Continua a leggere>>