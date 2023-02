(Di lunedì 6 febbraio 2023) Sono700 le persone che hanno perso la vita per ildi magnitudo 7.8 che ha colpito nella notte il sud est dellae il nord della. La ong di protezione civilena White ...

Sonole persone che hanno perso la vita per il terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito nella notte il sud est della Turchia e il nord della Siria. La ong di protezione civile siriana White ...Scossa di magnitudo 7.9 nella notte. Rientrata allerta tsunami per le coste italiane Sonole persone che hanno perso la vita per il terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito nella notte il sud est della Turchia e il nord della Siria. Almeno 284 i morti, e almeno 2.323 i feriti, ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 700 morti e migliaia di feriti Agenzia ANSA

Terremoto, forte scossa tra Turchia e Siria: oltre 700 morti Il Sole 24 ORE

Terremoto in Turchia e Siria, oltre 700 morti Avvenire

Oltre 700 i morti del terremoto in Turchia e Siria - Europa Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia, oltre 700 morti. Allarme tsunami in Italia revocato Affaritaliani.it

Centinaia gli edifici distrutti dal sisma: oltre alle abitazioni, è quasi completamente crollata la Chiesa dell’Annunciazione di Iskenderun, cattedrale cattolica risalente al 19esimo secolo. Ridotto a ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...