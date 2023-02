L'istituto ha localizzato l'epicentro dellaa 5 km a nord - est di Goksun, nella provincia di Kahramanmaras, ad una profondità di 10 km. . 6 febbraio 202306 feb 13:43di magnitudo 6.0 in Turchia Un terzo violento terremoto - di magnitudo 6.0 - ha scosso di nuovo il centro - sud della Turchia. E' quanto emerge dal sito dell'Istituto geofisico ...

Terremoto, nuova scossa di magnitudo 7.5 in Turchia. Oltre 1.000 morti e migliaia di feriti, la stima: «Possibili fino a ... Open

Terremoto Turchia e Siria oggi: oltre 1.500 morti, nuova scossa di magnitudo 7.5. Si scava tra le macerie, aiu ilmessaggero.it

Nuova scossa di magnitudo 6.0 in Turchia - Ultima Ora Agenzia ANSA

Devastanti scosse di terremoto tra Turchia e Siria, almeno 1600 morti - Ancora una forte scossa: magnitudo 6.0 - Ancora una forte scossa: magnitudo 6.0 RaiNews

La terra trema ancora in Turchia, nuova scossa con magnitudo 7.8 AGI - Agenzia Italia

La magnitudo è stata di 7,5 ML. L'epicentro 100 km a nord est della scossa di stanotte – Le vittime accertate finora sono 1.500 Un'altra violentissima scossa di terremoto ha colpito l'Anatolia, magnit ...