Disastroso terremoto in Turchia | ridimensionato allarme tsunami per il sud Italia fra cui la Puglia Magnitudo 7 | 9

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 6 febbraio 2023)di7,9 in. Avvertito anche in altri Paesi, con numerose vittime. Alle 6,16 ora locale il sisma a causa del quale la nostra protezione civile ha emesso unper le sude specificamente per coste di Sicilia, Calabria eal momento. Onde anomale possibili dalle 6,35- (immagine: fonte ingv.it) L'articoloinper il sudfra cui la 7,9 proviene da Noi Notizie..