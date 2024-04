Atalanta - Scamacca lavora coi compagni | fiducia verso il Marsiglia

(Di lunedì 29 aprile 2024) Zingonia. Allarme giàil rientro. Gianlucaha svolto la seduta di lunedì (29 aprile) mattinando regolarmente in gruppo. A tre giorni dalla sfida col, filtra ottimismo riguardo la condizione del numero 90. Dopo la partita vinta 2-0 con l’Empoli, Gian Piero Gasperini aveva annuciato che l’attaccante romano aveva “un risentimento” che gli ha di fatto impedito di giocare: durante la rifinitura mattutina, infatti,aveva sentito un fastidio mentre calciava. “Non l’ho potuto inserire e questo mi dispiace: lui ha bisogno di giocare e questa cosa mi ha un po’ contrariato” aveva spiegato il tecnico in conferenza stampa parlandoe della condizione del suo attaccante. Nella seduta di lunedì in tarda mattinata al Centro Bortolotti hato insieme ai ...

