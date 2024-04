Sanità | 74% italiani ha rinunciato a cure per i tempi d' attesa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) - "Tre cittadini su quattro hannoa curarsi nel Servizio sanitario nazionale ma due su tre sperano ancora in unatotalmente pubblica". E' quanto emerge dal sondaggio condotto da Ipsos in collaborazione con la Fimmg, la Federazione italiana dei medici di medicina generale, in occasione della Giornata mondiale della salute. In particolare, "ben il 74% del campione ha dovuto rinunciare almeno una volta ad una prestazione del Ssn a causa deidi(è accaduto più frequentemente al 65% dei cittadini). Si aggiunga - continua la nota della Fimmg - che il 57% degli intervistati ha dovuto rinunciare perché la prestazione non era erogata nella propria zona. Il dato è più preoccupante nelle regioni del centro nord e del centro sud, ma si tratta di un fenomeno diffuso in ...