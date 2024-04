(Di lunedì 29 aprile 2024) Si èto a 16nella casa della zia materna adil ragazzo che nel 2019 denunciò di esserein una-prigione da parte dei. Delle indagini emerse anche che veniva picchiato con un tubo di plastica dietro le ginocchia e nutrio solo con pane e pasta in bianco.

Un Ragazzino di appena sedici anni si è tolto la vita nella sua casa in Gallura. A trovare il corpo è stata la zia, con la quale viveva, ma era ormai troppo tardi e i soccorsi sono stati inutili. Si tratta di tragedia nella tragedia perché nonostante la giovane età il Ragazzino aveva già ... Continua a leggere>>

Era stato maltrattato e segregato in stanza dai genitori, ragazzino si suicida a 16 anni ad Arzachena - Si è suicidato a 16 anni nella casa della zia materna ad Arzachena il ragazzo che nel 2019 denunciò di essere stato segregato in una stanza-prigione ...

Continua a leggere>>

Depardieu in stato di fermo, denunce di violenza sessuale - Parigi, 29 apr. (Adnkronos) - L'attore Gérard Depardieu è stato convocato questa mattina presso un commissariato di polizia di Parigi dove verrà messo in stato di fermo in seguito alle denunce di aggr ...

Continua a leggere>>

Ragazza scomparsa da 5 notti trovato lo zainetto vicino a casa. La mamma: «Me l'hanno rapita, non fatele del male» - CAMPOSANPIERO - Cinque notti lontano da casa. Cresce la paura che possa essere accaduto qualcosa di grave. L'apprensione per la scomparsa della quindicenne macedone residente ...

Continua a leggere>>