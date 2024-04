Primo Maggio 2024 | a Cesa Santa Messa e corona di fiori per i morti sul lavoro

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 29 aprile 2024). Per il, anche quest’anno, ci sarà la tradizionale iniziativa dedicata ai lavoratori caduti sul. Da più di dieci anni aquesta giornata è dedicata al ricordo delle così dette “bianche”, di coloro che sono deceduti suoi luoghi di. L’iniziativa sarà articolata in due momenti con la collaborazione del Parroco don Giuseppe Schiavone che, alle ore 10.00, terrà una. La celebrazione, in ricordo delle persone morte sui luoghi di, si terrà all’interno della chiesa “San Giuseppe e San Vincenzo” all’interno del cimitero. A seguire, poi, sarà deposta dal sindaco Enzo Guida unadi, sulla lapide marmorea. Infatti, presso il ...