Ripescaggio ad Amici di Maria? Gli alunni eliminati tornano nella scuola

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 29 aprile 2024) L’ultimo daytime didisi è chiuso in modo davvero particolare, con un scena che ha spiazzato tutti i telespettatori. Dopo i dubbi di Mida e il guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano, è andato in onda l’ingressodi tutti glial serale, che hanno fatto ritorno in studio al grido di: “Siamo tornati!“. Molti suoi social credono che si tratti di un: “Secondo me ne faranno tornare uno, magari scelgono gli altri o il pubblico in una puntata in diretta”. “E questi adesso che ci fanno qui? Ma apriranno un televoto per decidere chi far tornare?”. “Oddio ‘we’re back!’ Non vedo l’ora di vedere quelli in casetta cosa diranno“. Sofia, Lucia, Nicholas e gli altri in versione…ad ...