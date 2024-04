Guasto alla lavatrice - bimbo di 6 anni muore folgorato insieme alla mamma che ha tentato di salvarlo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 aprile 2024) Prova a salvare il figlioda scarica elettrica: mortidi 6. La, un’insegnante di 30, è morta dopo averdi salvare il figlio di 6 che era rimastoda una scarica elettrica nella loro casa di Timon, nello stato di Maranhao, in Brasile. Addio a Diana Michelle Machado Santos da Silva e il figlio, Pietro Vinicius Santos de Oliveira.Leggi anche: Detersivo per lavastoviglie al posto del vino in un ristorante di Milano: 51enne in gravissime condizioni Il terribile incidente domestico Secondo quanto riferito dstampa locale, Diana Michelle Machado Santos da Silva, 30, ha provato a salvare il figlio, Pietro Vinicius Santos de Oliveira, 6 ...