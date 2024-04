Sanità | raccolta plasma da record nel 2023 ma l’autosufficienza cala al 62%

(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) - Crescitaper ladiin Italia, ma l'autosufficienza è ancora più lontana. Il paradosso emerge dalla seconda edizione di "The Supply of-derived Medicinal Products in the Future of Europe", il convegno internazionale dedicato al, p

AVIS, «ANCHE NEL 2023 SONO IN CRESCITA LE DONAZIONI IN BASILICATA» - Si è tenuta a Venosa l’assemblea regionale. Per il presidente nazionale Briola «è una regione che ha sempre ottenuto risultati soddisfacenti e guardato al futuro con determinazione» | Attualità, Basil ...

Continua a leggere>>

Centro Nazionale Sangue. “raccolta plasma da record ma l’autosufficienza è più lontana” - L’Italia, che è autosufficiente per quel che riguarda la raccolta di globuli rossi, deve quindi ricorrere al mercato internazionale per sopperire alla domanda di plasmaderivati ed integrare i ...

Continua a leggere>>

raccolta plasma da record ma l’autosufficienza è più lontana - Crescita record per la raccolta plasma ma l’autosufficienza è ancora più lontana. È il paradosso che emerge dalla seconda edizione di " The Supply of plasma-derived Medicinal Products in the Future of ...

Continua a leggere>>