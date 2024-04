Il profumo appoggiato in tasca, l'intervento degli addetti al duty free e il loro commento a fronte dei tentativi precedenti: "Ancora?". Poi la denuncia per tentato furto nei confronti del deputato Piero Fassino .Continua a leggere Continua a leggere>>

Il caso di fassino sul tentato furto di profumo al duty free arriva in procura: consegnati i video - L'informativa sulla denuncia per tentato furto di un profumo al duty free da parte di Piero fassino è stata depositata in procura a Civitavecchia ...

Continua a leggere>>

fassino denunciato per tentato furto: la polizia trasmette il video alla Procura di Civitavecchia - Nei giorni scorsi è emerso dal racconto di alcuni dipendenti del negozio che fassino sarebbe stato autore già di un tentativo di furto ...

Continua a leggere>>

fassino, il tentato furto del profumo è ora sul tavolo della procura di Civitavecchia - La Polaria ha consegnato alla procura di Civitavecchia l'incartamento relativo alla denuncia contro Piero fassino. Nel fascicolo anche il video della sorveglianza ...

Continua a leggere>>