Ex Ilva - incontro governo-sindacati | arrivano due forni elettrici

Il consiglio di amministrazione di Sace ha deliberato l'assunzione di una garanzia finanziaria a copertura dell'80% di un'operazione di smobilizzo crediti vantati da fornitori strategici verso Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Per l'operazione è stato previsto un plafond di 120

Tarantini Time QuotidianoNel primo semestre 2025 inizierà la costruzione di due forni elettrici all'ex Ilva di Taranto, che entreranno in funzione nel secondo semestre 2027. Lo avrebbe detto, a quanto si apprende, Giovanni Fiori, uno dei commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in As, nel

A maggio le società interessate in visita al sito ex ilva - Nella seconda metà di maggio sonostate programmate delle visite presso gli stabilimento ex ilva di società che hanno manifestato interesse per il possibile acquisto del polo siderurgico. (ANSA)

Il governo ai sindacati, ecco il piano di rilancio dell'ex ilva - Al via a Palazzo Chigi l'incontro tra il governo e i sindacati metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Usb e Ugl metalmeccanici sull'ex ilva di Taranto, secondo quanto sia apprende.

Ex ilva, addio agli altiforni 1 e 4 - Gli Altiforni 1 e 4 dello stabilimento siderurgico di Taranto saranno sostituiti due forni elettrici che entreranno in funzione nel secondo semestre 2027, mentre resterà in attività l'Altoforno 2.

