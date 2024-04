Busto Arsizio | non versa gli alimenti perché è troppo povero - assolto ex assessore regionale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 aprile 2024), 29 aprile 2024 – Passati i fasti della politica, è rimasto a secco. Tanto da non permettergli dire quanto pattuito per il mantenimento della ex moglie e delle due figlie. Il giudice del tribunale diha creduto alle parole dell’exMassimo Buscemi, in giunta con Roberto Formigoni a due riprese, nella settima e nella nona legislatura, assolvendolo dall’accusa di non aver rispettato quanto stabilito in sede di separazione. Per il giudice Cristina Ceffa il suo comportamento non costituisce reato: formula, quindi, molto ampia per il suo proscioglimento. Le cifre L'ex politico, che aveva patteggiato 2 anni e 2 mesi per lo scandalo Rimborsopoli nel 2021 e che era stato condannato per falso ad un anno e sei mesi nel ...