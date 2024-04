C5 Femminile Serie B L’Atletico Chiaravalle batte 1-7 Montesilvano e si prepara ai play off

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tutto facile per il quintetto di mister Molinelli che chiude il campionato da capolista indiscussa. Il 12 maggio, primo turno deioff in casa del CBM Matera, 29 aprile 2024 –termina il campionato, la 22esima giornata del girone girone C, da capolistando al Palas Comunale il Centro Storico7-1. 54 punti il bottino totale a referto per le rosanero di Molinelli al termine della regular season davanti alla seconda Altamura di sei lunghezze. Una prestazione che rispecchia la brillante stagione portata avanti con costanza dallesi che si apprestano ad affrontare gli spareggioff. Data di inizio, domenica 12 maggio a Matera contro il CMB.prova subito ad ...