(Di lunedì 29 aprile 2024)dadue-off The. Intanto, la quarta stagione della serie principali è entrata in produzione Due degli-off di Thein programma susono statidalla piattaforma streaming: The Rats e uno-off per bambini ancora senza titolo. La notizia arriva mentre la serie principale ha iniziato le riprese della sua quarta stagione, con Liam Hemsworth (Hunger Games) che ha preso il posto di Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia. The Rats, prequel della serie principale, avrebbe dovuto raccontare le vicende di una banda di giovani disadattati introdotti nel finale della terza stagione. Nonostante la cancellazione, l’universo principale continua ad espandersi su altri ...

The witcher: cancellati da netflix due spin-off - Cancellati da netflix due spin-off The witcher. Intanto, la quarta stagione della serie principali è entrata in produzione.

The witcher, le novità sulla stagione 4 (e oltre) - La produzione della quarta stagione di The witcher è ufficialmente iniziata: ecco le anticipazioni sulla trama e le nuove aggiunte al cast ...

