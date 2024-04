I fiori più rari del mondo | la classifica dei più introvabili

Nelle ultime ore si sono intensificate le voci di un passaggio di Adrian Newey in Ferrari. Di questo ne abbiamo parlato in esclusiva con l’ex pilota Alex Fiorio. Adrian Newey in Ferrari realtà oppure una semplice indiscrezione? Al momento sembra essere una seconda ipotesi, ma dalla Germania e ...

L’ex pilota Alex Fiorio in esclusiva ai nostri microfoni in vista dell’appuntamento con la Formula 1 a Suzuka: “Ecco cosa deve fare la Ferrari”. La vittoria di Sainz in Australia ha riacceso gli entusiasmi in tutti i tifosi della Ferrari. C’è grande attesa per le giornate di domani e domenica ...

