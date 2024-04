L’ex assessore regionale non paga il mantenimento alle figlie e viene assolto | “Sono troppo povero”

Tempo di lettura: 2 minuti“Per l’agricoltura campana si prospettano importanti novità, grazie alle misure messe in campo dalla giunta regionale ed in particolare dall’assessore Nicola Caputo, a cui non possiamo che riconoscere lo sforzo compiuto per sostenere ed ammodernare il comparto”. Così ...

Continua a leggere>>