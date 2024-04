La Moldavia potrebbe staccare la spina alla Transnistria Ecco come

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 aprile 2024) Unapienamente sovrana, integrata nell’Unione Europea e senza truppe russe che stazionino al suo interno. È questo l’obiettivo di Chisinau, specialmente da quando le elezioni del 2020 hanno portato al potere l’attuale presidente (nonché ex primo ministro) Maia Sandu, che al contrario dei suoi predecessori più tendenti verso Oriente ha deciso di avvicinare laal blocco europeo. Non a caso, negli ultimi anni Chisinau ha fatto passi da gigante nella lottacorruzione, nella riforma delle istituzioni pubbliche e nel rafforzamento della democrazia; parallelamente, l’integrazione dellacon l’Europa andava avanti a gonfie vele in numerosi settori, tra cui quello energetico. Un settore strategico di per sé, ma che nel caso dellaha anche un valore aggiunto. Fino ad ora, ...