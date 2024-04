Gli edifici dovranno tutti adeguarsi all’efficienza energetica | di cosa si tratta aspettando il 2050

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di lunedì 29 aprile 2024) Nel contesto della crescente consapevolezza ambientale e della necessità di ridurre le emissioni di gas serra, la Direttiva sull’efficienzadegli(EPBD) è stata recentemente approvata e – nonostante il voto contrario del nostro Paese – presto sarà legge anche in Italia. L’obiettivo è molto ambizioso: rendere il nostro patrimonio edilizio a emissioni zero entro il, senza tuttavia prevedere sanzioni per chi non rispetta gli obiettivi. Efficienzadegli: è tutto da rifare? Abbiamo già affrontato in passato il tema dell’efficienzadegli: l’EPBD, che pone l’accento sull’importanza di una strategia di lungo termine, richiede agli Stati membri dell’Unione di garantire un miglioramento progressivo delle ...