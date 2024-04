Serie C - slittano i playoff | il motivo e le nuove date

Non smette di inanellare record il Trapani corsaro per 2-1 a Gioia Tauro. Ventinovesima vittoria per i granata che vanno oltre gli 88 punti del Como, detenendo ufficialmente il nuovo record nazionale in Serie D quando manca ancora un turno alla conclusione del campionato. Le reti arrivano tutte ...

Continua a leggere>>